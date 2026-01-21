Губернатор Калифорнии: Надеюсь, что Трамп не станет усугублять глупость 2 21.01.2026, 16:39

Гэвин Ньюсом

Гэвин Ньюсом считает, что реакция рынков повлияет на позицию американского президента.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил надежду, что колебания финансовых рынков заставят президента США Дональда Трампа отказаться от резонансных заявлений о возможном захвате Гренландии. Об этом он заявил в Давосе накануне выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Ньюсома, именно реакция рынков может стать главным фактором, способным повлиять на позицию американского президента. «Единственное, что действительно может сдвинуть Трампа, — это рынки. Хочется надеяться, что он сегодня не станет усугублять глупость», — отметил губернатор, напомнив, что после резкого падения рынков Трамп ранее уже смягчал свою позицию по тарифам.

Ньюсом предположил, что в Давосе Трамп может выбрать более примирительный тон в отношении Европы, учитывая падение котировок и интересы своего ближайшего окружения. «То, что происходит на рынках, напрямую затрагивает его собственный портфель и активы людей, которые летят с ним в одном самолете», — подчеркнул он.

В последние недели Трамп усилил риторику в отношении Гренландии — автономной территории Дании, пригрозив торговыми мерами против стран, которые попытаются помешать возможному присоединению острова к США. Эти заявления вызвали обеспокоенность европейских лидеров и поставили под угрозу трансатлантические отношения.

Ньюсом также прокомментировал свои сложные отношения с Трампом, заявив, что президент фактически «ведет войну с Калифорнией». По его словам, отказ Белого дома оперативно предоставить помощь после масштабных лесных пожаров и отправка федеральных сил в Лос-Анджелес стали переломными моментами. При этом губернатор подчеркнул, что его визит в Давос не связан с попытками возглавить политическое сопротивление Трампу, а направлен на донесение альтернативной точки зрения до международной аудитории.

