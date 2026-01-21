Насколько белорусам безопасно летать на «возрастных» самолетах? 21.01.2026, 16:49

5,934

иллюстративное фото

Такие самолеты обычно выводят из флота.

В комментариях задали вполне логичный вопрос про «Танколёт» Belavia — Boeing 737-300 с регистрацией EW-254PA. Самолёту уже более 32 лет, и у части пассажиров сам этот факт вызывает беспокойство. Насколько оно обосновано? Порассуждал телеграм-канал «ОтВинта».

Возраст самолёта — не главный критерий

В авиации, как в гражданской, так и в военной, ключевое значение имеет не календарный возраст воздушного судна, а его техническое состояние, остаточный ресурс и соблюдение регламентов обслуживания. Пока борт проходит все необходимые проверки, имеет действующий сертификат лётной годности и эксплуатируется в рамках установленных ограничений, он считается безопасным.

Где возраст всё-таки даёт о себе знать

Но утверждать, что возраст самолёта не имеет значения вовсе, тоже было бы неверно. Он влияет, но не напрямую на безопасность, а на эксплуатацию и экономику: чаще возникают мелкие технические отказы, растёт стоимость обслуживания, увеличивается число задержек и простоев борта и, как следствие, снижается экономическая рентабельность его эксплуатации.

Именно поэтому возрастные самолёты обычно выводят из флота не из-за опасности, а потому что их становится просто невыгодно держать.

Почему этот Boeing всё ещё в строю — и что дальше

Если бы не внешние ограничения, введённые в 2021 году, «Танколёт», вероятно, был бы планово выведен из эксплуатации и заменён более современным и экономически эффективным самолётом. Так, по крайней мере, было с предыдущими бортами семейства Boeing 737-300 и 737-500 у Belavia — и на них находились покупатели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com