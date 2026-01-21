Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение 90 миллиардов евро кредита для Украины
- 21.01.2026, 17:01
Депутаты дали согласие на использование специального механизма.
Европейский парламент одобрил применение процедуры усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита поддержки Европейского Союза в размере 90 млрд евро, сообщает пресс-служба Европарламента.
Соответствующее решение депутаты приняли в среду, дав согласие Совету ЕС использовать специальный механизм, который позволяет группе стран-членов сотрудничать без единодушной поддержки всех государств Союза.
Отметим, что кредит поддержки для Украины был согласован на саммите Европейского совета 18 декабря 2025 года в Брюсселе и официально представлен Европейской комиссией 14 января 2026 года.
Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались поддержать это решение. Поэтому ЕС решил применить процедуру усиленного сотрудничества - механизм, предусмотренный договорами Евросоюза, который требует отдельного одобрения Европарламента.
Решение было принято большинством голосов:
499 депутатов - «за»;
135 - «против»;
24 — воздержались.
Накануне, во вторник, Европарламент также согласился ускорить рассмотрение этого вопроса и связанных с ним законодательных предложений.
Следующим этапом станет согласование деталей кредитной программы между Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.