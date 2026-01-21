21.01.2026, 17:01
Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение 90 миллиардов евро кредита для Украины

  • 21.01.2026, 17:01
  • 1,432
Депутаты дали согласие на использование специального механизма.

Европейский парламент одобрил применение процедуры усиленного сотрудничества для предоставления Украине кредита поддержки Европейского Союза в размере 90 млрд евро, сообщает пресс-служба Европарламента.

Соответствующее решение депутаты приняли в среду, дав согласие Совету ЕС использовать специальный механизм, который позволяет группе стран-членов сотрудничать без единодушной поддержки всех государств Союза.

Отметим, что кредит поддержки для Украины был согласован на саммите Европейского совета 18 декабря 2025 года в Брюсселе и официально представлен Европейской комиссией 14 января 2026 года.

Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались поддержать это решение. Поэтому ЕС решил применить процедуру усиленного сотрудничества - механизм, предусмотренный договорами Евросоюза, который требует отдельного одобрения Европарламента.

Решение было принято большинством голосов:

499 депутатов - «за»;

135 - «против»;

24 — воздержались.

Накануне, во вторник, Европарламент также согласился ускорить рассмотрение этого вопроса и связанных с ним законодательных предложений.

Следующим этапом станет согласование деталей кредитной программы между Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко