30 апреля 2026, четверг, 17:48
Умерла бывший мэр Гомеля Светлана Гольдаде

Светлана Гольдаде

Она активно сотрудничала с правозащитными организациями.

Умерла экс-председатель Гомельского горисполкома времен перестройки Светлана Гольдаде. Об этом сообщил 21 января на своей странице в Facebook депутат Верховного Совета СССР 12-го созыва Виктор Корнеенко.

«Пайшла ў лепшы свет Святлана Канстанцінаўна Гальдадэ, старшыня Гомельскага гарсавету і выканкаму часоў перабудовы. Лёс вызначыў так, што я тры гады працаваў пад яе началам у якасці намесніка», — написал Корнеенко, поблагодарив Светлану Константиновну за политические и жизненные уроки, а также выразив соболезнования ее мужу, сыну, внучке, всем родным и близким.

Светлана Гольдаде была председателем Гомельского горсовета в 1991—1996 годах и председателем горисполкома в 1991—1994 годах, пишет «Зеркало».

В 2012 году она вместе с правозащитниками Леонидом Судаленко и Анатолием Поплавным подала заявление в Гомельский горисполком о проведении пикета с целью привлечения внимания общественности к уголовному преследованию правозащитника Алеся Беляцкого.

Заявление не удовлетворили, и после того, как были отклонены жалобы в национальных судах (в том числе в Верховном), авторы заявления обратились в Комитет по правам человека ООН. Международные эксперты подтвердили нарушение официальным Минском прав заявителей на мирное собрание и свободное выражение их мнений.

