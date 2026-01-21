Axios: Трамп и Зеленский все еще могут встретиться в Давосе 21.01.2026, 17:13

Изначально планировалось подписание важного экономического соглашения.

Скандал вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию экономического соглашения между Украиной и США, но президенты двух стран еще могут встретиться в ближайшее время. Об этом пишет издание Axios.

По данным журналистов, президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует поездку на Давосский форум в Швейцарии. Причиной называется острый энергетический кризис в стране после массированного российского удара по энергетике в условиях сильных морозов.

Вместе с тем украинские чиновники заявили, что украинский лидер все еще может посетить Давос в четверг, если будет договоренность о двусторонней встрече с Трампом.

Украинский чиновник, с которым разговаривали журналисты, заявил, что планы по подписанию Зеленским и Трампом соглашения о «плане процветания» Украины были отменены. Но американский чиновник опроверг это и заявил, что конкретных договоренностей о подписании документа не было вообще, и что документ еще требует доработки.

При этом американский чиновник утверждает, что Трамп все еще планирует встретиться с Зеленским и несколькими другими европейскими лидерами, но, по его словам, ожидать каких-либо прорывов не стоит.

