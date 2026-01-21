Выступление Трампа на форуме в Давосе

Выступление Трампа на форуме в Давосе10
- 21.01.2026, 17:39
Президент США раскритиковал растущую иммиграцию и переход на возобновляемые источники энергии.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику европейских правительств. Европа больше «движется в неправильном направлении», заявил он в среду, 21 января, выступая с речью на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает «Немецкая волна».
Трамп раскритиковал иммиграцию и «зеленую» энергетику
При этом он указал на массовую иммиграцию в европейские страны и назвал неправильным путем переход на возобновляемые источники энергии.
- Я большее ее не узнаю, - отметил он, говоря о Европе.
Американский лидер раскритиковал растущие государственные расходы и рост импорта из-за рубежа в последние десятилетия в США и Европе. Предыдущая администрация Джо Байдена и многие другие западные правительства «отвернулись от всего, что делает нации богатыми, могущественными и сильными», уверен Трамп. «Результатом стали рекордные бюджетные и торговые дефициты, а также растущий суверенный дефицит, вызванный крупнейшей волной массовой миграции в истории человечества», - указал он.
«Европа - пример того, что левые пытались навязать Америке»
Европа является примером того, «какую судьбу радикальные левые пытались навязать Америке», считает он. Трамп при этом заявил, что Германия «производит на 22% меньше электроэнергии, чем в 2017 году», а цены на электричество возросли «на 64%», и ответственность за это лежит на предыдущих правительствах, уверен американский президент.
По словам Трампа, он «остановил разрушительную для соей страны энергетическую политику, которая приводит к росту цен, одновременно переводя рабочие места и заводы в страны, являющиеся крупнейшими загрязнителями в мире».
Также глава Белого дома заявил, что испытывает «огромное уважение» к народам Гренландии и Дании, хотя Гренландия, по его мнению, является «просто куском льда». Затем он раскритиковал Данию, сообщив, что во время Второй мировой войны она «пала под натиском Германии всего после шести часов боев и оказалась совершенно неспособна защитить ни себя, ни Гренландию».
«После войны мы вернули Гренландию Дании. Как же глупо было с нашей стороны это сделать! Но мы это сделали. Но мы ее вернули. Но какие же они теперь неблагодарные?» — возмутился Трамп.