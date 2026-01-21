Выступление Трампа на форуме в Давосе 10 21.01.2026, 17:39

9,946

Президент США раскритиковал растущую иммиграцию и переход на возобновляемые источники энергии.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику европейских правительств. Европа больше «движется в неправильном направлении», заявил он в среду, 21 января, выступая с речью на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает «Немецкая волна».

Трамп раскритиковал иммиграцию и «зеленую» энергетику

При этом он указал на массовую иммиграцию в европейские страны и назвал неправильным путем переход на возобновляемые источники энергии.

- Я большее ее не узнаю, - отметил он, говоря о Европе.

Американский лидер раскритиковал растущие государственные расходы и рост импорта из-за рубежа в последние десятилетия в США и Европе. Предыдущая администрация Джо Байдена и многие другие западные правительства «отвернулись от всего, что делает нации богатыми, могущественными и сильными», уверен Трамп. «Результатом стали рекордные бюджетные и торговые дефициты, а также растущий суверенный дефицит, вызванный крупнейшей волной массовой миграции в истории человечества», - указал он.

«Европа - пример того, что левые пытались навязать Америке»

Европа является примером того, «какую судьбу радикальные левые пытались навязать Америке», считает он. Трамп при этом заявил, что Германия «производит на 22% меньше электроэнергии, чем в 2017 году», а цены на электричество возросли «на 64%», и ответственность за это лежит на предыдущих правительствах, уверен американский президент.

По словам Трампа, он «остановил разрушительную для соей страны энергетическую политику, которая приводит к росту цен, одновременно переводя рабочие места и заводы в страны, являющиеся крупнейшими загрязнителями в мире».

Также глава Белого дома заявил, что испытывает «огромное уважение» к народам Гренландии и Дании, хотя Гренландия, по его мнению, является «просто куском льда». Затем он раскритиковал Данию, сообщив, что во время Второй мировой войны она «пала под натиском Германии всего после шести часов боев и оказалась совершенно неспособна защитить ни себя, ни Гренландию».

«После войны мы вернули Гренландию Дании. Как же глупо было с нашей стороны это сделать! Но мы это сделали. Но мы ее вернули. Но какие же они теперь неблагодарные?» — возмутился Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com