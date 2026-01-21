В Беларуси на четверг объявили желтый уровень опасности

В Беларуси на четверг объявили желтый уровень опасности5
- 21.01.2026, 18:50
Водителям и пешеходам стоит приготовиться.
Желтый уровень опасности из-за непогоды объявили на 22 января синоптики.
В четверг «на отдельных участках дорог сохранится гололедица». По данным метеосервиса pogoda.by, 22 января будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдет небольшой снег.
Температура воздуха минимальная ночью −13…−20°С. В отдельных районах столбик термометра опустится до -24°С. Днем температура воздуха будет -5°С по северу страны и до -13°С по западу.
В ГАИ напомнили, что в холодную пору водители должны контролировать техническое состояние своего транспорта и «сменить манеру вождения на более сдержанную».