В Беларуси на четверг объявили желтый уровень опасности 5 21.01.2026, 18:50

Водителям и пешеходам стоит приготовиться.

Желтый уровень опасности из-за непогоды объявили на 22 января синоптики.

В четверг «на отдельных участках дорог сохранится гололедица». По данным метеосервиса pogoda.by, 22 января будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдет небольшой снег.

Температура воздуха минимальная ночью −13…−20°С. В отдельных районах столбик термометра опустится до -24°С. Днем температура воздуха будет -5°С по северу страны и до -13°С по западу.

В ГАИ напомнили, что в холодную пору водители должны контролировать техническое состояние своего транспорта и «сменить манеру вождения на более сдержанную».

