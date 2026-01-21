закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заинтриговал новым секретным оружием

9
  21.01.2026, 17:57
  • 7,216
Трамп заинтриговал новым секретным оружием

Одна ракета может уничтожить все.

Несколько недель назад появилась новая современная ракета, которая якобы может уничтожить все. Сбить ее невозможно.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам американского лидера, сейчас перед США и всем миром возникли намного более высокие риски, чем во времена Второй мировой. Причина этому - ядерное оружие, современное оружие, о котором, как заверил Трамп, он даже не может говорить публично.

- Две недели тому назад появилось оружие, о котором никто никогда не слышал. Все может быть уничтожено буквально из-за одной ракеты. Нет пока такого ПВО, которое уничтожит эти ракеты, - сказал Трамп.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

