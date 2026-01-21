Премьер-министр Канады: Прежний мировой порядок не вернется 3 21.01.2026, 18:12

Марк Карни

Марк Карни выразил свою поддержку Гренландии и НАТО.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что могущественные страны используют экономическое оружие для достижения своих интересов, и подтвердил поддержку Гренландии и НАТО. Он добавил, что мир переживает глубокий раскол и возврата к прежнему мировому порядку не будет. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвав «средние страны» к более тесному сотрудничеству, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

«Средние страны должны действовать сообща, потому что если нас нет за столом, значит, мы в меню», — подчеркнул Карни, добавив, что ведущие державы все чаще используют экономическое давление для достижения политических целей.

Хотя Карни не упомянул президента США Дональда Трампа по имени, его слова прозвучали на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины против европейских союзников и Великобритании в случае отказа обсуждать вопрос о Гренландии. Канадский премьер подтвердил поддержку Гренландии, Дании и НАТО, что вызвало аплодисменты в зале.

По словам Карни, мир находится «не в стадии перехода, а в состоянии раскола». Он отметил, что крупные державы превращают экономическую интеграцию в оружие — используют тарифы как рычаг давления, финансовую инфраструктуру — как средство принуждения, а цепочки поставок — как уязвимость.

Карни также заявил, что Канада одной из первых осознала, что география и исторические союзы больше не гарантируют безопасности и процветания. После возвращения Трампа в Белый дом США ввели высокие пошлины против Канады, а сам американский лидер неоднократно называл страну «51-м штатом».

Премьер подчеркнул, что Канада твердо поддерживает статью 5 устава НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. Он добавил, что Оттава намерена активнее выстраивать «разные коалиции под разные задачи» на основе общих ценностей и интересов.

Карни представил Канаду как «стабильного и надежного партнера», напомнив о недавних торговых и инвестиционных соглашениях с Китаем и Катаром, а также о соглашении по оборонным закупкам с Европейским союзом.

