Из-за глушилок дронов в России выходят из строя BMW и Porsche 4 21.01.2026, 18:25

6,384

Глушилки вмешиваются в работу штатных спутниковых систем защиты от угона.

В России владельцы автомобилей Porsche и BMW сталкиваются с массовыми сбоями в работе машин из-за антидроновых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как сообщает Mash со ссылкой на сервисные центры, глушилки подавления беспилотников вмешиваются в работу штатных спутниковых систем защиты от угона. Из-за них автомобили блокируются, не заводятся или даже глохнут. В Porsche Russland подтвердили наличие проблемы подтвердили, дилеры BMW ситуацию пока не комментируют.

По данным Mash, проблема больше всего затронула владельцев Porsche Macan и Cayenne 2016–2018 годов. Но под удар попали также все модели Porsche 2013–2019 годов выпуска: 911, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster и Cayman серии 718, а также элитный 918 Spyder.

Аналогичные трудности фиксируются и у BMW — практически вся линейка с системой ConnectedDrive: серии 1, 2, 3, 4, 5 и 7, кроссоверы X1, X3, X4, X5, X6, а также Z4, i3, i8 и M-серия. Общий признак у всех пострадавших машин — наличие заводской спутниковой сигнализации. Владельцы жалуются, что машины «умирают» внезапно и требуют эвакуации. Владелец Porsche и автосервиса Krasava59 в Перми Дмитрий Ильиных рассказал, что проблеме чуть больше месяца и за это время к нему обратились пять клиентов с проблемой с Porsche Cayenne. Руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин говорит, что такие случаи действительно происходят и решаются перепрошивкой автомобиля.

В автосервисах Mash рассказали, что из-за глушилок блок машины получает искаженный или «чужой» сигнал. Автомобиль «думает», что его пытаются угнать, и автоматически блокирует двигатель. У Porsche внутри мотора установлена eSIM, которая при потере корректной связи может инициировать защитный сценарий — вплоть до остановки двигателя. У одного из водителей Porsche Macan автомобиль заглох посреди города, а перепрошивка обошлась в 28 тыс. рублей без гарантий, эвакуатор — еще в 32 тыс. В Твери по аналогичной схеме «встала» BMW.

Рынок уже отреагировал появлением платных «решений». Самое дорогое — разрабатываемая прошивка для блока управления двигателем, которая отключает спутниковую блокировку (стоимость доходит до 150 тыс. рублей). Более доступные варианты — отключение блока VTS и антенн за 20–30 тыс. рублей.

Первая волна подобных инцидентов была зафиксирована в начале декабря 2025 года и носила единичный характер. Сейчас же речь идет о более частых случаях: в сервисах выстраиваются очереди на перепрошивку, а по всей стране фиксируют десятки заблокированных автомобилей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com