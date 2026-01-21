Белорусы стали дольше говорить по мобильнику?2
- 21.01.2026, 18:35
В среднем на одного абонента приходилось 568 минут в месяц.
Длительность телефонных разговоров (по «голосовой» связи) по итогам 2025 года увеличилась, а средняя продолжительность звонка составила чуть менее трех минут. В месяц же среднестатистический абонент наговаривает 9,5 часа, то есть проводит на «проводе» больше стандартного рабочего дня с учетом обеда.
Так что в 2025 году абоненты совершили 11,6 млрд входящих и исходящих вызовов, проговорив в сумме более 32,5 млрд минут или почти 62 тысячи лет, говорится в статистике МТС. Средняя продолжительность вызовов составила 2 минуты 49 секунд, годом ранее болтали чуть меньше — 2 минуты 45 секунд.
В среднем на одного абонента приходилось 568 минут в месяц. Для сравнения, в 2024-м этот показатель составлял 559 минут, а 10 лет назад — 462 минуты.
Больше всего говорили в Минске, за столицей следуют Брестский, Гродненский, Витебский и Барановичский районы, чуть меньше голосовой активности в Могилевском, Полоцком, Минском, Оршанском и Мозырском районах.