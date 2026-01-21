закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы стали дольше говорить по мобильнику?

2
  • 21.01.2026, 18:35
  • 1,106
Белорусы стали дольше говорить по мобильнику?

В среднем на одного абонента приходилось 568 минут в месяц.

Длительность телефонных разговоров (по «голосовой» связи) по итогам 2025 года увеличилась, а средняя продолжительность звонка составила чуть менее трех минут. В месяц же среднестатистический абонент наговаривает 9,5 часа, то есть проводит на «проводе» больше стандартного рабочего дня с учетом обеда.

Так что в 2025 году абоненты совершили 11,6 млрд входящих и исходящих вызовов, проговорив в сумме более 32,5 млрд минут или почти 62 тысячи лет, говорится в статистике МТС. Средняя продолжительность вызовов составила 2 минуты 49 секунд, годом ранее болтали чуть меньше — 2 минуты 45 секунд.

В среднем на одного абонента приходилось 568 минут в месяц. Для сравнения, в 2024-м этот показатель составлял 559 минут, а 10 лет назад — 462 минуты.

Больше всего говорили в Минске, за столицей следуют Брестский, Гродненский, Витебский и Барановичский районы, чуть меньше голосовой активности в Могилевском, Полоцком, Минском, Оршанском и Мозырском районах.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

