ВСУ пробили «информационный пузырь» Кремля2
- 21.01.2026, 22:15
Простые россияне все чаще говорят об ударах украинских дронов.
Вопрос гарантий безопасности для Украины продолжает доминировать в западных дипломатических встречах, однако текущие предложения вызывают сомнения, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Наиболее реальный путь — укрепление собственных оборонных возможностей Киева. С 2022 года украинская армия значительно выросла и стала крупнейшей боевой силой Европы, лидером в использовании дронов. Поддержка союзников, включая поставки оружия и финансовые ресурсы, позволила ускоренно развивать оборонную промышленность страны.
Эта трансформация помогла остановить наступление России. Российские войска захватили менее 1% территории Украины, понеся тяжелые потери. Эксперты считают, что для эффективного сдерживания Путина Украине необходимо не только обороняться, но и уметь наносить удары по российской территории.
С 2025 года Украина активно использует ударные дроны и крылатые ракеты дальнего действия, поражая военные объекты, предприятия оборонной промышленности, а также нефтегазовую инфраструктуру России. Эти удары нарушают логистику и сокращают доходы Кремля от экспорта энергии, одновременно оказывая психологическое воздействие на российское население.
Опрос Левада-центра показал, что 28% россиян отметили удары украинских дронов как главное событие года, что свидетельствует о пробое информационного «пузыря» Кремля.
Украинские власти призывают западных партнеров поддержать производство дронов и ракет внутри страны. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул: «Современная гонка вооружений — это не ядерное оружие, а миллионы дешевых дронов. Кто быстрее нарастит производство, тот обеспечит мир». Украина способна произвести до 20 миллионов дронов в следующем году при достаточном финансировании.
Эксперты считают, что расширение ударных возможностей Украины по территории России станет наиболее надежной гарантией безопасности и инструментом давления на Кремль для прекращения войны.