В Минске сильный смог: новые подробности 3 21.01.2026, 18:48

Рекомендуется не проветривать лишний раз помещения.

Сегодня в Минске наблюдается сильный смог. Еще вчера официальные органы предупреждали: не выходите без необходимости на улицу, не проветривайте лишний раз помещения. Сегодня, кажется, стало только хуже.

Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды Республики Беларусь на своей онлайн-карте показывает, что почти все показатели воздуха в Минске в норме.

Пять точек, которые контролируют качество (станция непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе), выдают: содержание диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, приземного озона составляет от 0,02 до 0,63 величины предельно допустимой концетрации.

Индекс качества атмосферного воздуха (ИКАВ) с учетом его влияния на здоровье населения оценивается на четырех станциях как хороший, на одной — как средний.

Впрочем, в ежесуточной сводке сказано про вчерашний день:

«20 января в утренние часы в 4 районах города: пр-т Независимости, 110а, ул. Тимирязева, 23, ул. Радиальная, 50 и микрорайон «Уручье» отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха азота оксидом и углерода оксидом, максимальная из разовых концентраций которых достигла 2,8 ПДК».

Но важно смотреть на такой показатель, как ТЧ-10, ТЧ-2.5 и ТЧ-1.0. Это содержание твердых частиц диаметром соответственно 10, 2,5 и 1,0 микрометра.

И вот по показателю ТЧ-2.5 станция в Колодищах показывает сегодня превышение в 1,15 от предельной нормы концентрации. Остальные минские станции такой параметр не фиксируют вовсе.

Данные по ТЧ-1.0 автоматическими станциями в Минске не регистрируются.

Также есть такой параметр, как просто твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). Максимально-разовая предельно допустимая концентрация этого параметра составляет 300 мкг/м3, а среднесуточная — 150 мкг/м3.

По данным мониторинговой службы РИСАМОС, 7 пунктов в Минске, которые регистрируют этот параметр, выдают значение: менее 170 мгк/м3. То есть, все в пределах разовой нормы.

Если же мы откроем сайт одной из популярных служб мониторинга воздуха AQICN, то увидим такую картину по Минску, которую регистрируют всего 7 станций замера:

1 станция: умеренный уровень загрязнения

2 станция: нездоровый уровень (для чувствительных групп)

3 станции: нездоровый уровень

1 станция: очень нездоровый уровень

Вот, например, информация по частицам ТЧ-2.5 и ТЧ-10. Максимальный уровень частиц ТЧ-2.5 составляет 191 мкг/м3, а ТЧ-10 — 135 мкг/м3. Для ТЧ-10 максимально-разовая предельно допустимая концентрация составляет 150 мкг/м3.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com