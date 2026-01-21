Республиканцы предупредили Трампа 17 21.01.2026, 18:50

Однопартийцы президента США в Конгрессе могут принять резолюцию по Гренландии.

Республиканцы в Конгрессе США рассматривают возможность принятия резолюции, которая запретит президенту Дональду Трампу направлять американские войска в Гренландию без одобрения законодателей. Об этом 21 января сообщила Financial Times.

По данным издания, один из конгрессменов-республиканцев пригрозил Трампу процедурой импичмента в случае попытки силового захвата острова. Еще несколько представителей партии заявили, что ожидают внесения резолюции, ограничивающей военные полномочия президента. Предполагается, что документ может получить поддержку большинства членов Конгресса.

Сенатор-республиканец Том Тиллис 20 января сообщил, что пытается «деэскалировать» ситуацию вокруг Гренландии и подверг критике «плохие советы», которые, по его словам, получает Трамп по этому вопросу. Он выразил уверенность, что резолюцию поддержат две трети из 100 сенаторов.

Эту оценку подтвердил сенатор Рэнд Пол, подчеркнув, что «даже самые решительно настроенные» республиканцы не поддержат военное вторжение США в Гренландию.

На прошлой неделе в Сенате также был предложен законопроект, запрещающий американским военным оккупацию или аннексию территорий стран НАТО, включая Гренландию. Одним из его авторов стала сенатор Лиза Мурковски, заявившая, что «Гренландию следует рассматривать как союзника, а не как актив».

Член Палаты представителей Дон Бейкон, также представляющий Республиканскую партию, отметил, что попытка захвата Гренландии стала бы «концом президентства Трампа». По его словам, большинство республиканцев считают такой шаг аморальным и неправильным и готовы ему противостоять.

