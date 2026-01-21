Как успокоиться всего за одну минуту

Как успокоиться всего за одну минуту3
- 21.01.2026, 18:55
Действенный метод.
Психотерапевты и специалисты по осознанности все чаще обращают внимание на простую практику, которая помогает снизить тревожность и вернуть чувство внутреннего равновесия всего за одну минуту. Метод, известный как «активное присутствие», направлен на возвращение внимания в настоящий момент, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Как объясняет психотерапевт Арати Патель из Калифорнии, человеческий мозг постоянно «путешествует во времени» — прокручивает прошлые события или репетирует возможные сценарии будущего. Это и становится источником тревоги. Активное присутствие помогает прервать этот процесс. По словам Патель, когда человек полностью присутствует в настоящем моменте, ему сложнее испытывать тревогу или застревать в негативных мыслях.
Практика посылает нервной системе сигнал безопасности: внимание, сосредоточенное на текущих ощущениях, снижает уровень внутренней тревоги и помогает организму выйти из режима постоянной готовности к угрозе. Исследования показывают, что регулярные практики осознанности способны уменьшать тревожность, снижать склонность к чрезмерному анализу и повышать эмоциональную устойчивость.
Техника занимает менее минуты и состоит из нескольких шагов: сделать медленный вдох с удлиненным выдохом, отметить три визуальных объекта вокруг, обратить внимание на два телесных ощущения, услышать один звук и завершить упражнение короткой фразой вроде «Это то, что есть сейчас».
Эксперты советуют встраивать эту практику в повседневную рутину. Главное преимущество метода в том, что его можно применять в любом месте, незаметно для окружающих — на работе, в дороге или на встрече.