Соболенко уклонилась от обсуждения политики 9 21.01.2026, 19:07

6,896

Арина Соболенко

Первая ракетка мира попыталась ответить на критику соперницы из Украины.

Первая ракетка мира Арина Соболенко не стала обсуждать позицию соперниц из Украины, которые уклоняются от рукопожатий со спортсменками из Беларуси и России.

— Я уже много об этом говорила. Я хочу мира, и, если бы я могла что-то изменить, я бы это сделала, но я здесь ради тенниса. Это теннисный турнир, и я не хочу говорить о политике, — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, Соболенко продолжает борьбу за третий в карьере титул в Мельбурне, которым владела в 2023 и 2024 годах. На старте соревнований Арина Соболенко превзошла соперницу из Франция Тьянцоа Ракотоманга со счетом 6:4, 6:1 за 77 минут. Второй выход на корт сложился еще проще для лидера мирового рейтинга.

Белоруска затратила лишь 73 минуты, чтобы превзойти соперницу из Китая Чжусян Бай. Китаянка в мировой классификации располагается лишь на 702-й позиции, поэтому ничего не смогла противопоставить титулованной минчанке – 3:6, 1:6.

Следующим испытанием для Соболенко будет Анастасия Потапова. Это уроженка России, которая в зимнее межсезонье сменила гражданства и начала выступления за Австрию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com