Милитаризация России не спасет Путина 2 21.01.2026, 19:10

Советская система управление делает все усилия бесполезными.

Боевые действия в Украине радикально изменились под влиянием беспилотников, однако главная трудность для российской армии заключается не в самих дронах, а в ее устаревшей структуре управления. К такому выводу приходят как западные, так и российские военные эксперты, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Дроны превратились в ключевой фактор на поле боя, сделав массовые скопления войск и техники крайне уязвимыми. Тем не менее, по мнению специалистов, Москва по-прежнему медленно адаптируется к новой реальности. Основная причина — жесткая вертикаль командования, отсутствие реальной децентрализации и слабый корпус сержантов, способных принимать решения на месте.

Эксперты, в том числе аналитик Фонд Карнеги Дара Масикот, указывают, что российская армия не успевает за тем, как меняется характер войны. Эти выводы совпадают с более ранними исследованиями, включая доклад Института исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute) «Истоки неэффективности российской армии», где подчеркивается историческая склонность России к централизованному управлению и недоверию к инициативе снизу.

Традиционная ставка Москвы на численное превосходство — массовые формирования пехоты, танков и артиллерии — сегодня становится слабым местом. Дроны эффективно уничтожают крупные скопления сил, вынуждая российские подразделения переходить к тактике малых групп по три–пять человек. Однако такие атаки приводят лишь к минимальному продвижению и сопровождаются большими потерями.

По словам российского военного аналитика Александра Гольца, даже локальные прорывы не приносят результата. Из-за значительных потерь в бронетехнике Россия не может развить успех и ввести так называемые «вторые эшелоны». Украинские контратаки быстро нейтрализуют немногочисленные подразделения, сумевшие продвинуться вперед.

По оценкам Гольца, с начала войны Россия потеряла большую часть своего танкового парка, а нынешние темпы производства не позволяют восполнить утраты. В итоге, как признают даже прокремлевские военные блогеры, нынешняя тактика не ведет к стратегическим успехам.

«Можно прорвать оборону — но что дальше?» — задается вопросом Гольц. Этот вопрос, по мнению аналитиков, и есть ключевой символ того, как российская армия пока не сумела приспособиться к эпохе войны дронов.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com