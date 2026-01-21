Почему все говорят о Гренландии 9 21.01.2026, 19:13

От военного преимущества до космоса.

Интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии, несмотря на его скандальные заявление, кажущуюся отдаленность и малонаселенность территории, обусловлен ее стратегическим значением. Гренландия находится на пересечении Северной Америки, Европы и Арктики, играя ключевую роль в обороне и военном контроле региона, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Положение Гренландии делает ее критически важной для наблюдения за российскими военно-морскими и авиационными силами через так называемый пролив «Гренландия – Исландия – Великобритания». Контроль над этой зоной позволяет США и НАТО получать ранние предупреждения, отслеживать морские пути и препятствовать действиям потенциального противника.

Кроме России, интерес к Арктике проявляет и Китай, который рассматривает регион с точки зрения транспортных маршрутов, научных исследований и доступа к ресурсам. США рассматривают китайские инвестиции в инфраструктуру Гренландии как потенциальное стратегическое расширение влияния.

Военное значение Гренландии усиливается наличием базы Питуффик (бывшая база Туле), которая обеспечивает наблюдение за космосом, раннее предупреждение о ракетном нападении и присутствие в Арктике без опоры на Европу.

Помимо этого, Гренландия богата редкоземельными элементами и критически важными минералами, необходимыми для оборонных технологий и зеленой энергетики. Диверсификация поставок редкоземельных металлов важна для национальной безопасности США, где Китай в настоящее время доминирует.

