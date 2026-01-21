Япония перезапускает крупнейшую в мире АЭС 3 21.01.2026, 19:19

Спустя почти 15 лет после Фукусимы.

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power Co. Holdings (TEPCO) начала частичный перезапуск реактора №6 на атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата. Это первый запуск реактора TEPCO с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году и важный шаг в осторожном возвращении Японии к атомной энергетике на фоне ожидаемого дефицита электроэнергии летом, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Реактор мощностью около 1,35 ГВт получил разрешение на «тестовую эксплуатацию» от Агентства по ядерному регулированию Японии (NRA). В течение недели TEPCO планирует увеличить выработку до 50%, после чего временно остановить установку для проверок. Выход на коммерческую эксплуатацию намечен на конец февраля — при условии окончательного одобрения регуляторов.

АЭС «Касивадзаки-Карива», расположенная примерно в 220 км к северо-западу от Токио, является крупнейшей в мире атомной станцией: при работе всех семи реакторов ее суммарная мощность достигает 8,2 ГВт. Основная часть вырабатываемой энергии поставляется в столичный регион.

Запуск был отложен с января из-за неисправности сигнализации, выявленной во время испытаний. После дополнительных проверок регулятор дал зеленый свет на начало реакции.

Перезапуск имеет и стратегическое значение. После катастрофы 2011 года Япония остановила все 54 реактора, а доля атомной энергии в балансе страны сократилась до 8,5% в 2023 финансовом году. Правительство намерено увеличить ее до 20% к 2040 году для укрепления энергобезопасности и сокращения выбросов.

Эксплуатация только одного реактора сократит расходы на импорт энергоресурсов на 633 миллионов долларов США в год.

