30 апреля 2026, четверг, 17:51
9
  • 21.01.2026, 19:24
  • 5,824
Эксперт: Трамп испытывает странную симпатию к Путину
Фото: Getty Images

Разрыв между риторикой и практикой стал характерной чертой политики президента США.

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Путиным основаны на «уникальной и порой странной симпатии», заявил Томас Грэм, старший научный сотрудник частной американская организация в сфере международных связей «Совета по международным отношениям», пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью телеканалу FRANCE 24 Грэм отметил, что Трамп в целом проявляет особое отношение к авторитарным лидерам, однако Путин занимает среди них особое место. По словам эксперта, американский президент неоднократно демонстрировал личную заинтересованность и уважение к российскому диктатору.

При этом Грэм подчеркнул, что эта личная динамика не привела к ощутимым результатам на уровне государственной политики. По его мнению, Трампу «оказалось крайне сложно» преобразовать личные симпатии в конкретные решения, которые действительно способствовали бы продвижению национальных интересов США.

Эксперт добавил, что разрыв между риторикой и практикой стал характерной чертой политики Трампа в отношении России. Несмотря на заявления о желании улучшить двусторонние отношения, реальные шаги Вашингтона часто оставались противоречивыми или не приносили стратегических выгод.

Комментарии Грэма прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о роли личных отношений лидеров в международной политике и о том, в какой мере они способны влиять на долгосрочные геополитические решения.

