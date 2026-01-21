Эксперт: Трамп испытывает странную симпатию к Путину
21.01.2026, 19:24

5,824

Фото: Getty Images

Разрыв между риторикой и практикой стал характерной чертой политики президента США.

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Путиным основаны на «уникальной и порой странной симпатии», заявил Томас Грэм, старший научный сотрудник частной американская организация в сфере международных связей «Совета по международным отношениям», пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью телеканалу FRANCE 24 Грэм отметил, что Трамп в целом проявляет особое отношение к авторитарным лидерам, однако Путин занимает среди них особое место. По словам эксперта, американский президент неоднократно демонстрировал личную заинтересованность и уважение к российскому диктатору.

При этом Грэм подчеркнул, что эта личная динамика не привела к ощутимым результатам на уровне государственной политики. По его мнению, Трампу «оказалось крайне сложно» преобразовать личные симпатии в конкретные решения, которые действительно способствовали бы продвижению национальных интересов США.

Эксперт добавил, что разрыв между риторикой и практикой стал характерной чертой политики Трампа в отношении России. Несмотря на заявления о желании улучшить двусторонние отношения, реальные шаги Вашингтона часто оставались противоречивыми или не приносили стратегических выгод.

Комментарии Грэма прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о роли личных отношений лидеров в международной политике и о том, в какой мере они способны влиять на долгосрочные геополитические решения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com