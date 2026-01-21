Эксперт: Трамп испытывает странную симпатию к Путину

Эксперт: Трамп испытывает странную симпатию к Путину9
- 21.01.2026, 19:24
Разрыв между риторикой и практикой стал характерной чертой политики президента США.
Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Путиным основаны на «уникальной и порой странной симпатии», заявил Томас Грэм, старший научный сотрудник частной американская организация в сфере международных связей «Совета по международным отношениям», пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).
В интервью телеканалу FRANCE 24 Грэм отметил, что Трамп в целом проявляет особое отношение к авторитарным лидерам, однако Путин занимает среди них особое место. По словам эксперта, американский президент неоднократно демонстрировал личную заинтересованность и уважение к российскому диктатору.
При этом Грэм подчеркнул, что эта личная динамика не привела к ощутимым результатам на уровне государственной политики. По его мнению, Трампу «оказалось крайне сложно» преобразовать личные симпатии в конкретные решения, которые действительно способствовали бы продвижению национальных интересов США.
Эксперт добавил, что разрыв между риторикой и практикой стал характерной чертой политики Трампа в отношении России. Несмотря на заявления о желании улучшить двусторонние отношения, реальные шаги Вашингтона часто оставались противоречивыми или не приносили стратегических выгод.
Комментарии Грэма прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о роли личных отношений лидеров в международной политике и о том, в какой мере они способны влиять на долгосрочные геополитические решения.