30 апреля 2026, четверг, 17:51
Украинские воины сбили новый российский дрон «Князь Вещий Олег»

3
  • 21.01.2026, 19:37
  • 4,998
Видеофакт.

Украинские защитники уничтожили новый дрон российских оккупантов «Князь Вещий Олег». Появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на подразделение батальона беспилотных систем «Пентагон» 225 отдельного штурмового полка в Facebook.

Новый дрон российских оккупантов сбили пилоты роты перехватчиков батальона «Пентагон» 225 ОШП.

В подразделении подчеркнули, что такой беспилотник – это новейшая разработка россиян, которая обладает следующими характеристиками:

максимальная скорость – 130 км в час;

максимальная высота полета – 100 метров;

рабочий радиус полета – 45 километров.

В подразделении отметили, что, как заявляют сами россияне, «главным преимуществом» дрона является якобы высокая выживаемость, поскольку украинские воины «принимают его за собственный».

Он может обеспечить разведку, корректировку огня и наблюдение за результатами работы ударных дронов.

