Украинские воины сбили новый российский дрон «Князь Вещий Олег» 3 21.01.2026, 19:37

Видеофакт.

Украинские защитники уничтожили новый дрон российских оккупантов «Князь Вещий Олег». Появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на подразделение батальона беспилотных систем «Пентагон» 225 отдельного штурмового полка в Facebook.

Новый дрон российских оккупантов сбили пилоты роты перехватчиков батальона «Пентагон» 225 ОШП.

В подразделении подчеркнули, что такой беспилотник – это новейшая разработка россиян, которая обладает следующими характеристиками:

максимальная скорость – 130 км в час;

максимальная высота полета – 100 метров;

рабочий радиус полета – 45 километров.

В подразделении отметили, что, как заявляют сами россияне, «главным преимуществом» дрона является якобы высокая выживаемость, поскольку украинские воины «принимают его за собственный».

Он может обеспечить разведку, корректировку огня и наблюдение за результатами работы ударных дронов.

