Белорусы жалуются на «мороженую» и гнилую картошку в магазинах 21 21.01.2026, 23:23

8,102

Проблемы с картофелем наблюдаются во многих городах.

Год только начался, а картофель в Беларуси уже стал поводом для возмущения. Покупатели показывают в соцсетях качество продукта, с которым явно что-то не так, пишет BGmedia.

Гомель: картошка, которая «течет как лимон»

Житель Гомеля опубликовал видео из магазина «Микс». На записи видно, как он сжимает картофелину в руке — и из нее буквально льется вода. Мужчина уверен: продукт был заморожен.

«Город Гомель. Магазин „Микс“, купили картошку. Это дичь какая-то просто. Она мороженая. Как лимон, смотрите, вот все видно. Это уже третий мешок. С виду твердая, а через час растает. Пойду в магазин, задавать вопросы администрации — какой гадостью они травят народ», — говорит он на видео.

Покупатель утверждает, что с подобным сталкивается не впервые. Картофель выглядит нормально только до того момента, пока не оттает.

Люди в комментариях советовали нести такую картошку назад в магазин. Другие писали, что «Даже свиньи не будут есть эту мерзлую картошку».

Барановичи: гниль внутри и сетки без выбора

Похожая история произошла в Барановичах. Там мужчина купил картофель в сетке и обнаружил, что внутри клубни гнилые.

«Больше не обрезал, потому что обрезать уже нечего. Продается в таких вот сеточках. Перебрать нельзя. Да и смысла, наверное, нет», — признался он в видео.

Вот, что писали пользователи под видео:

«Отвратительное качество. Иногда и не узнаешь, что внутри, пока не почистишь».

«Как бы магазин среагировал, если вернуть? Явно качество не соответствует».

«Сколько негатива. Вернули бы — никто не отказал бы. Морозы такие, что машины не выдерживают».

«В „Копеечке“ такая же».

«В „Копеечках“ Барановичей половина зеленая, каждая картошина черная или мелкая. Цена — 99 копеек».

«А на Центральном рынке картофель уже по 1,8 — 2,4 за килограмм».

«После морозов она еще и сладкая, подмерзшая».

«Зато она калиброванная».

Проблемы с картофелем в магазинах наблюдались и в начале марта 2025 года: покупатели жаловались на скудный ассортимент и более высокие цены. К концу месяца белорусы все еще оставались недовольными стоимостью и качеством того, что удавалось найти. О том, что так будет, предупреждали фермеры: из-за сдерживания цен выращивать этот овощ им было невыгодно, поэтому уменьшили объемы производства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com