Белорусы жалуются на «мороженую» и гнилую картошку в магазинах

Белорусы жалуются на «мороженую» и гнилую картошку в магазинах21
- 21.01.2026, 23:23
Проблемы с картофелем наблюдаются во многих городах.
Год только начался, а картофель в Беларуси уже стал поводом для возмущения. Покупатели показывают в соцсетях качество продукта, с которым явно что-то не так, пишет BGmedia.
Гомель: картошка, которая «течет как лимон»
Житель Гомеля опубликовал видео из магазина «Микс». На записи видно, как он сжимает картофелину в руке — и из нее буквально льется вода. Мужчина уверен: продукт был заморожен.
«Город Гомель. Магазин „Микс“, купили картошку. Это дичь какая-то просто. Она мороженая. Как лимон, смотрите, вот все видно. Это уже третий мешок. С виду твердая, а через час растает. Пойду в магазин, задавать вопросы администрации — какой гадостью они травят народ», — говорит он на видео.
Покупатель утверждает, что с подобным сталкивается не впервые. Картофель выглядит нормально только до того момента, пока не оттает.
Люди в комментариях советовали нести такую картошку назад в магазин. Другие писали, что «Даже свиньи не будут есть эту мерзлую картошку».
Барановичи: гниль внутри и сетки без выбора
Похожая история произошла в Барановичах. Там мужчина купил картофель в сетке и обнаружил, что внутри клубни гнилые.
«Больше не обрезал, потому что обрезать уже нечего. Продается в таких вот сеточках. Перебрать нельзя. Да и смысла, наверное, нет», — признался он в видео.
Вот, что писали пользователи под видео:
«Отвратительное качество. Иногда и не узнаешь, что внутри, пока не почистишь».
«Как бы магазин среагировал, если вернуть? Явно качество не соответствует».
«Сколько негатива. Вернули бы — никто не отказал бы. Морозы такие, что машины не выдерживают».
«В „Копеечке“ такая же».
«В „Копеечках“ Барановичей половина зеленая, каждая картошина черная или мелкая. Цена — 99 копеек».
«А на Центральном рынке картофель уже по 1,8 — 2,4 за килограмм».
«После морозов она еще и сладкая, подмерзшая».
«Зато она калиброванная».
Проблемы с картофелем в магазинах наблюдались и в начале марта 2025 года: покупатели жаловались на скудный ассортимент и более высокие цены. К концу месяца белорусы все еще оставались недовольными стоимостью и качеством того, что удавалось найти. О том, что так будет, предупреждали фермеры: из-за сдерживания цен выращивать этот овощ им было невыгодно, поэтому уменьшили объемы производства.