30 апреля 2026, четверг, 17:52
Netflix снимет сериал про Кеннеди


  • 21.01.2026, 19:55
  • 1,970
Джон Кеннеди

Актеры и сюжет интригуют.

Netflix снимет сериал про Кеннеди. Лента расскажет историю одной из самых влиятельных семей США, пишет Deadline.

В центре внимания будут Джо Кеннеди и его супруга Роуз, родители будущего президента Джона Кеннеди.

Каст сериала выглядит впечатляюще. Вместе с Майклом Фассбендером (Джо Кеннеди) в проекте сыграют Лора Доннелли (Роуз Кеннеди), Ник Робинсон и Джошуа Мелник (Джо и Джек Кеннеди), Лидия Пекхэм (Розмари Кеннеди).

Также в новом проекте снимется Имоджен Путс. Она сыграет голливудскую актрису Глорию Свенсон, у которой был роман с Джо.

В сериале также появятся Бен Майлз, Саура Лайтфут-Леон и Коул Доуман.

В основу сюжета сериала «Кеннеди» легла книга историка и писателя Фредерика Логевалля «JFK: Становление личности в американском веке, 1917–1956».

В проекте будет восемь серий. Согласно синопсису, зрителю покажут «личную жизнь, любовь, соперничество и трагедию самой известной династии».

Сериал уже заранее сравнивают с другим популярным проектом «Короной» о правлении королевы Британии Елизаветы II и ее наследниках.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко