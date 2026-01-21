Netflix снимет сериал про Кеннеди 2 21.01.2026, 19:55

1,970

Джон Кеннеди

Актеры и сюжет интригуют.

Netflix снимет сериал про Кеннеди. Лента расскажет историю одной из самых влиятельных семей США, пишет Deadline.

В центре внимания будут Джо Кеннеди и его супруга Роуз, родители будущего президента Джона Кеннеди.

Каст сериала выглядит впечатляюще. Вместе с Майклом Фассбендером (Джо Кеннеди) в проекте сыграют Лора Доннелли (Роуз Кеннеди), Ник Робинсон и Джошуа Мелник (Джо и Джек Кеннеди), Лидия Пекхэм (Розмари Кеннеди).

Также в новом проекте снимется Имоджен Путс. Она сыграет голливудскую актрису Глорию Свенсон, у которой был роман с Джо.

В сериале также появятся Бен Майлз, Саура Лайтфут-Леон и Коул Доуман.

В основу сюжета сериала «Кеннеди» легла книга историка и писателя Фредерика Логевалля «JFK: Становление личности в американском веке, 1917–1956».

В проекте будет восемь серий. Согласно синопсису, зрителю покажут «личную жизнь, любовь, соперничество и трагедию самой известной династии».

Сериал уже заранее сравнивают с другим популярным проектом «Короной» о правлении королевы Британии Елизаветы II и ее наследниках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com