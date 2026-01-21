Netflix снимет сериал про Кеннеди2
- 21.01.2026, 19:55
Актеры и сюжет интригуют.
Netflix снимет сериал про Кеннеди. Лента расскажет историю одной из самых влиятельных семей США, пишет Deadline.
В центре внимания будут Джо Кеннеди и его супруга Роуз, родители будущего президента Джона Кеннеди.
Каст сериала выглядит впечатляюще. Вместе с Майклом Фассбендером (Джо Кеннеди) в проекте сыграют Лора Доннелли (Роуз Кеннеди), Ник Робинсон и Джошуа Мелник (Джо и Джек Кеннеди), Лидия Пекхэм (Розмари Кеннеди).
Также в новом проекте снимется Имоджен Путс. Она сыграет голливудскую актрису Глорию Свенсон, у которой был роман с Джо.
В сериале также появятся Бен Майлз, Саура Лайтфут-Леон и Коул Доуман.
В основу сюжета сериала «Кеннеди» легла книга историка и писателя Фредерика Логевалля «JFK: Становление личности в американском веке, 1917–1956».
В проекте будет восемь серий. Согласно синопсису, зрителю покажут «личную жизнь, любовь, соперничество и трагедию самой известной династии».
Сериал уже заранее сравнивают с другим популярным проектом «Короной» о правлении королевы Британии Елизаветы II и ее наследниках.