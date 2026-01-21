Белорусам предложили свидание с капибарой 6 21.01.2026, 20:29

Сколько стоит услуга.

Парк животных под Барановичами предлагает посетителям необычную услугу – часовое свидание с капибарой, самой крупной в мире морской свинкой. Встреча с пушистым гигантом обойдется в Br100, плюс стоимость входного билета в парк.

Заплатив Br100, от одного до четырех посетителей получают возможность провести час наедине с капибарой: погладить ее, покормить с рук и сделать фотографии без посторонних. Такие встречи проводятся четыре раза в день.

Кстати, по размеру это милое животное сравнимо с крупной собакой: длина тела достигает 130 сантиметров, а вес – 75 килограммов.

Как сообщается в соцсетях парка, капибара-«королева» сейчас грустит в одиночестве. Чтобы скрасить жизнь, для нее даже нашли жениха, но тот живет в Южной Америке.

Его перевозка в Беларусь обойдется в Br80 тыс., и пока на эти цели средства не собраны

