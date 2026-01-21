Европарламент приостановил работу над торговым соглашением ЕС и США

Европарламент приостановил работу над торговым соглашением ЕС и США3
- 21.01.2026, 20:40
Из-за тарифных угроз Трампа.
Европейский парламент официально приостановил работу над утверждением торгового соглашения между ЕС и США из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа в адрес ряда стран Евросоюза.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление председателя торгового комитета Европарламента, представителя фракции социал-демократов Бернда Ланге в соцсети X.
По его словам, переговорная команда Европарламента приняла решение поставить соглашение на паузу до дальнейших сообщений. В частности, приостановлена работа комитета над юридической имплементацией договоренностей.
«Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Наша переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери», - заявил Ланге.
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация выходит за пределы чисто торговых отношений и имеет стратегическое значение для Европейского Союза.
«На кону – наш суверенитет и территориальная целостность. Бизнес как всегда уже невозможен», - подчеркнул евродепутат.