30 апреля 2026, четверг, 17:54
Европарламент приостановил работу над торговым соглашением ЕС и США

3
  • 21.01.2026, 20:40
  • 2,436
Европарламент приостановил работу над торговым соглашением ЕС и США

Из-за тарифных угроз Трампа.

Европейский парламент официально приостановил работу над утверждением торгового соглашения между ЕС и США из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа в адрес ряда стран Евросоюза.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление председателя торгового комитета Европарламента, представителя фракции социал-демократов Бернда Ланге в соцсети X.

По его словам, переговорная команда Европарламента приняла решение поставить соглашение на паузу до дальнейших сообщений. В частности, приостановлена работа комитета над юридической имплементацией договоренностей.

«Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Наша переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери», - заявил Ланге.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация выходит за пределы чисто торговых отношений и имеет стратегическое значение для Европейского Союза.

«На кону – наш суверенитет и территориальная целостность. Бизнес как всегда уже невозможен», - подчеркнул евродепутат.

