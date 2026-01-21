Европарламент приостановил работу над торговым соглашением ЕС и США 3 21.01.2026, 20:40

2,436

Из-за тарифных угроз Трампа.

Европейский парламент официально приостановил работу над утверждением торгового соглашения между ЕС и США из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа в адрес ряда стран Евросоюза.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление председателя торгового комитета Европарламента, представителя фракции социал-демократов Бернда Ланге в соцсети X.

По его словам, переговорная команда Европарламента приняла решение поставить соглашение на паузу до дальнейших сообщений. В частности, приостановлена работа комитета над юридической имплементацией договоренностей.

«Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Наша переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери», - заявил Ланге.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация выходит за пределы чисто торговых отношений и имеет стратегическое значение для Европейского Союза.

«На кону – наш суверенитет и территориальная целостность. Бизнес как всегда уже невозможен», - подчеркнул евродепутат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com