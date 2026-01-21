Умерла вдова Василия Быкова

Умерла вдова Василия Быкова5
- 21.01.2026, 20:51
13 января Ирине Быковой исполнилось 99 лет.
Умерла Ирина Быкова, вдова Василия Быкова.
Об этом сообщил в Facebook белорусский журналист и политик Сергей Наумчик.
Как сообщал Charter97.org, в конце прошлого года Ирина Быкова попала в реанимацию с переломом бедра и инфарктом.
Ирина Михайловна печатала на машинке произведения Быкова, когда он был еще мало кому известным автором — и продолжала это делать долгие годы. «Мертвым не больно», «Сотников», «Знак беды» — напечатаны ею.