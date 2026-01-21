закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умерла вдова Василия Быкова

5
  21.01.2026, 20:51
  • 10,616
13 января Ирине Быковой исполнилось 99 лет.

Умерла Ирина Быкова, вдова Василия Быкова.

Об этом сообщил в Facebook белорусский журналист и политик Сергей Наумчик.

Как сообщал Charter97.org, в конце прошлого года Ирина Быкова попала в реанимацию с переломом бедра и инфарктом.

13 января ей исполнилось 99 лет.

Ирина Михайловна печатала на машинке произведения Быкова, когда он был еще мало кому известным автором — и продолжала это делать долгие годы. «Мертвым не больно», «Сотников», «Знак беды» — напечатаны ею.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

