Умерла вдова Василия Быкова 5 21.01.2026, 20:51

13 января Ирине Быковой исполнилось 99 лет.

Умерла Ирина Быкова, вдова Василия Быкова.

Об этом сообщил в Facebook белорусский журналист и политик Сергей Наумчик.

Как сообщал Charter97.org, в конце прошлого года Ирина Быкова попала в реанимацию с переломом бедра и инфарктом.

Ирина Михайловна печатала на машинке произведения Быкова, когда он был еще мало кому известным автором — и продолжала это делать долгие годы. «Мертвым не больно», «Сотников», «Знак беды» — напечатаны ею.

