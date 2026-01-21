Президент Финляндии: Эта война стала полным стратегическим провалом Путина 2 21.01.2026, 21:01

Александр Стубб

Диктатор РФ увеличил размер НАТО и сделал Украину европейской.

Война РФ против Украины стала полным стратегическим провалом Владимира Путина. Об этом 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Видеозапись опубликована в YouTube форума.

«Посмотрите, чего добилась Россия за последние четыре года. Она захватила 20% территории Украины в результате военных действий, что составляет около 2%. В процессе было ранено и убито около 1 млн человек», – сказал Стубб.

Кроме того, РФ «уменьшила сферу своего влияния» – «страны Центральной Азии и южные регионы отделяются от Российской империи», отметил он.

«Посмотрите на российскую экономику сейчас: если исходить из темпов инфляции за первые две недели, то в этом году мы видим инфляцию в 30%, процентные ставки в 16%, нулевой рост, отсутствие резервов, неспособность платить солдатам после окончания войны. Поэтому меня больше беспокоит нежелание России закончить эту войну, потому что они не могут себе этого позволить, чем способность России выиграть эту войну. Потому что она не заканчивает эту войну, потому что они продвигаются вперед», – подчеркнул Стубб.

По его словам, «эта война стала полным стратегическим провалом президента Путина».

«Он увеличил размер НАТО. Он сделал Украину европейской. Он увеличил оборонные бюджеты европейских стран. И вот мы, дрожа, спрашиваем себя: «Сможем ли мы защитить себя? Мой ответ – да, способны», – заверил Стубб.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com