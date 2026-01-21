Италия откажется от присоединения к «Совету мира»

3
  21.01.2026, 21:16
  • 4,350
Членство в нем может быть нарушением конституции страны.

Присоединение Италии к «Совету мира» президента США Дональда Трампа является «проблематичным».

Об этом сообщает Reuters.

Итальянский министр экономики Джанкарло Джорджетти отметил, что «есть некоторые проблемы» относительно участия Италии в инициативе Трампа.

Reuters со ссылкой на итальянские СМИ пишет, что Италия не будет участвовать в «Совете мира», поскольку членство в нем может быть нарушением конституции страны.

В частности, конституция Италии позволяет ей вступать в международные организации, которые обеспечивают «мир и справедливость между народами», однако только «на равных условиях с другими государствами».

Таким образом, это несовместимо с верховенством президента США в Совете мира.

