Италия откажется от присоединения к «Совету мира»3
- 21.01.2026, 21:16
Членство в нем может быть нарушением конституции страны.
Присоединение Италии к «Совету мира» президента США Дональда Трампа является «проблематичным».
Об этом сообщает Reuters.
Итальянский министр экономики Джанкарло Джорджетти отметил, что «есть некоторые проблемы» относительно участия Италии в инициативе Трампа.
Reuters со ссылкой на итальянские СМИ пишет, что Италия не будет участвовать в «Совете мира», поскольку членство в нем может быть нарушением конституции страны.
В частности, конституция Италии позволяет ей вступать в международные организации, которые обеспечивают «мир и справедливость между народами», однако только «на равных условиях с другими государствами».
Таким образом, это несовместимо с верховенством президента США в Совете мира.