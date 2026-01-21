30 апреля 2026, четверг, 17:54
Келлог: Если Украина переживет эту зиму – преимущество будет на ее стороне

  21.01.2026, 21:38
Келлог: Если Украина переживет эту зиму – преимущество будет на ее стороне

Россия проиграет.

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что если Украина «переживет» эту зиму, преимущество в войне будет на ее стороне, а не на стороне России.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, организованной Фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент «Европейской правды».

Во время дискуссии Келлог выразил уверенность, что Россия не выиграет войну в Украине.

Он считает, что глава Кремля Владимир Путин, на фоне того, что Россия «понесла большие потери», ищет путь, как «достойно выйти из этой ситуации, потому что понимает: эту войну он не выиграет».

«Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму – январь, февраль – и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России», – подчеркнул Келлог.

По мнению бывшего спецпосланника Трампа, проблема в том, что Путин «психологически уже дошел до точки, когда просто не может отпустить ситуацию».

«Потому что если он отпустит, он признает, что это было поражение, что все, что он сделал, – провал», – подытожил Келлог.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко