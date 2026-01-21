Спор между Илоном Маском и главой Ryanair привел к большой распродаже билетов 17 21.01.2026, 22:03

Аккаунт Ryanair в Х резко отреагировал на предложение бизнесмена купить авиакомпанию.

Авиакомпания Ryanair запустила большую распродажу билетов под лозунгом «Большая распродажа специально для Илона и любых других идиотов в X». Это стало продолжением публичного спора между американским мультимиллиардером Илоном Маском и главой ирландской авиакомпании Ryanair Майклом О’Лири, пишет «Зеркало».

«Маск знает о правилах владения авиакомпаниями даже меньше, чем об аэродинамике самолетов», — заявил гендиректор Ryanair Майкл О’Лири.

В аккаунте компании добавили: «Возможно, Маску нужен перерыв?», и объявили о большой распродаже билетов — 100 тысяч мест продают за 16,99 евро в одну сторону.

«Покупайте сейчас, пока Маск не забрал все!!!», — написала компания Ryanair. А позже добавила, что благодарить надо не ее, а «этого большого „идиота“ Илона Маска».

Напомним, спор между Илоном Маском и Майклом О’Лири разгорелся из-за отказа лоукостера устанавливать спутниковый интернет Starlink на свои самолеты Boeing 737. После взаимного обмена оскорблениями в соцсети X американский бизнесмен спросил у авиаперевозчика о его цене и поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли ему приобрести предприятие.

