В Беларуси на один населенный пункт стало меньше

В Беларуси на один населенный пункт стало меньше3
- 21.01.2026, 22:29
- 5,826
Что произошло?
В Республике официально упразднен еще один населенный пункт. Соответствующая информация была опубликована в бюллетене изменений наименований географических объектов на портале предприятия «Белгеодезия».
Речь идет о деревне Давыдово, которая ранее входила в состав Освейского сельсовета Верхнедвинского района Витебской области. Этот населенный пункт был исключен из учетных данных и более не фигурирует в официальных реестрах.
Формальное упразднение означает, что с определенной даты деревня Давыдово перестала существовать как самостоятельная административно-территориальная единица.
Все земельные участки, ранее относившиеся к этой территории, будут перераспределены или учтены в составе соседних населенных пунктов либо земель сельсовета. Соответствующие изменения вносятся в кадастровые документы, картографические материалы и реестры недвижимости.
Чаще всего причиной упразднения деревень становится отсутствие постоянного населения, полный отток жителей или утрата населенным пунктом своего хозяйственного и социального значения.