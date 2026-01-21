30 апреля 2026, четверг, 17:55
В Беларуси на один населенный пункт стало меньше

  • 21.01.2026, 22:29
Что произошло?

В Республике официально упразднен еще один населенный пункт. Соответствующая информация была опубликована в бюллетене изменений наименований географических объектов на портале предприятия «Белгеодезия».

Речь идет о деревне Давыдово, которая ранее входила в состав Освейского сельсовета Верхнедвинского района Витебской области. Этот населенный пункт был исключен из учетных данных и более не фигурирует в официальных реестрах.

Формальное упразднение означает, что с определенной даты деревня Давыдово перестала существовать как самостоятельная административно-территориальная единица.

Все земельные участки, ранее относившиеся к этой территории, будут перераспределены или учтены в составе соседних населенных пунктов либо земель сельсовета. Соответствующие изменения вносятся в кадастровые документы, картографические материалы и реестры недвижимости.

Чаще всего причиной упразднения деревень становится отсутствие постоянного населения, полный отток жителей или утрата населенным пунктом своего хозяйственного и социального значения.

