30 апреля 2026, четверг, 17:55
Глава МИД Дании отверг возможность сделки по Гренландии с Трампом

1
  • 21.01.2026, 22:37
  • 2,506
Ларс Лёкке Расмуссен

Датчане категорически отвергают передачу острова США.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о продаже Гренландии США, пишет Bloomberg.

«Мы не будем вступать в переговоры на основе отказа от основополагающих принципов. Мы никогда этого не сделаем», — заявил министр в разговоре с журналистами и добавил, что «само собой разумеется», что датчане категорически отвергают передачу Гренландии США.

Трамп, в свою очередь, заявил, что Дании нужно уведомить его напрямую, если она приняла такое решение по Гренландии.

