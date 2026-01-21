В Беларуси меняются правила прохождения техосмотра 8 21.01.2026, 22:51

Бумажный «дазвол» уходит в историю.

С 11 февраля 2026 года в Беларуси вступают в силу новые правила прохождения техосмотра. Новации вводятся в связи с утверждением указа диктатора №5 от 9 января 2026 года, рассказали в «Белтехосмотре».

Ключевым нововведением в сфере техосмотра станет полный отказ от бумажного «дазвола». Теперь водителям не нужно будет получать физический документ на диагностической станции или возить его с собой. Все данные о прохождении техосмотра будут автоматически заноситься в электронную систему сразу после успешного завершения процедуры.

Также отменяется требование представлять подтверждение оплаты техосмотра. Оплачивать услугу по-прежнему нужно через систему ЕРИП, но предъявлять чек на станции не потребуется. Система синхронизирована с платежами – электронное разрешение появится только после поступления денег.

Инспекторы ГАИ отныне получат доступ к обновленной информационной системе, где смогут проверять актуальность техосмотра любого транспортного средства. При остановке автомобиля сотрудник будет видеть в базе данных, прошел ли автомобиль техосмотр и когда истекает срок его действия. Бумажные документы больше не понадобятся.

Для тех, кто по привычке захочет получить бумажное подтверждение, такая возможность сохранится на некоторых диагностических станциях. Однако это будет дополнительной услугой, а не обязательным требованием.

Вместе с цифровизацией основного процесса «Белтехосмотр» также расширяет перечень своих услуг. Теперь на станциях предлагается комплексная диагностика автомобилей, включая предпродажную экспертизу.

Эта услуга будет особенно важна для покупателей подержанных машин. Она позволит получить профессиональную оценку технического состояния транспортного средства перед покупкой.

