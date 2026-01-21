30 апреля 2026, четверг, 17:55
ВСУ атаковали портовые терминалы в Краснодарском крае

  21.01.2026, 23:16
Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Сейчас на территории терминалов — пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России», — написал глава региона.

Кондратьев добавил, что в результате удара два сотрудника предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще несколько человек пострадали, отметил губернатор.

