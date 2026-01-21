30 апреля 2026, четверг, 17:56
Министр обороны Великобритании: Не забывайте, что наш противник – это Россия

  • 21.01.2026, 23:39
  • 2,794
Джон Хилли подчеркнул важность поддержки Украины.

Министр обороны Великобритании Джон Хилли на фоне обострения отношений между Европой и США по поводу Гренландии призвал не забывать, что главным противником НАТО остается Россия.

Об этом, как пишет «Европейская правда», он сказал на пресс-конференции с датским коллегой Троельсом Лундом Поульсеном в Копенгагене.

Гилли подчеркнул, что в условиях «неопределенности» европейцы должны помнить, что Россия является угрозой для всего континента, а также для НАТО.

«Именно российские атаки усиливаются в Украине, именно российская деятельность расширяется на Севере с новыми базами, и именно российская безрассудная политика испытывает реакцию и решимость НАТО», – заявил министр обороны Великобритании.

Он также подчеркнул важность поддержки Украины.

«Ведь безопасная Европа нуждается в сильной Украине, и я горжусь тем, что наши две страны (Великобритания и Дания – ред.) являются одними из самых активных сторонников Украины и оказывают ей военную помощь. И вместе мы четко понимаем нашу миссию – поддерживать Украину в сегодняшней борьбе и готовиться к завтрашнему миру», – сказал Хилли.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко