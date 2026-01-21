Министр обороны Великобритании: Не забывайте, что наш противник – это Россия
- 21.01.2026, 23:39
Джон Хилли подчеркнул важность поддержки Украины.
Министр обороны Великобритании Джон Хилли на фоне обострения отношений между Европой и США по поводу Гренландии призвал не забывать, что главным противником НАТО остается Россия.
Об этом, как пишет «Европейская правда», он сказал на пресс-конференции с датским коллегой Троельсом Лундом Поульсеном в Копенгагене.
Гилли подчеркнул, что в условиях «неопределенности» европейцы должны помнить, что Россия является угрозой для всего континента, а также для НАТО.
«Именно российские атаки усиливаются в Украине, именно российская деятельность расширяется на Севере с новыми базами, и именно российская безрассудная политика испытывает реакцию и решимость НАТО», – заявил министр обороны Великобритании.
Он также подчеркнул важность поддержки Украины.
«Ведь безопасная Европа нуждается в сильной Украине, и я горжусь тем, что наши две страны (Великобритания и Дания – ред.) являются одними из самых активных сторонников Украины и оказывают ей военную помощь. И вместе мы четко понимаем нашу миссию – поддерживать Украину в сегодняшней борьбе и готовиться к завтрашнему миру», – сказал Хилли.