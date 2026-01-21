Министр обороны Великобритании: Не забывайте, что наш противник – это Россия 21.01.2026, 23:39

2,794

Джон Хилли подчеркнул важность поддержки Украины.

Министр обороны Великобритании Джон Хилли на фоне обострения отношений между Европой и США по поводу Гренландии призвал не забывать, что главным противником НАТО остается Россия.

Об этом, как пишет «Европейская правда», он сказал на пресс-конференции с датским коллегой Троельсом Лундом Поульсеном в Копенгагене.

Гилли подчеркнул, что в условиях «неопределенности» европейцы должны помнить, что Россия является угрозой для всего континента, а также для НАТО.

«Именно российские атаки усиливаются в Украине, именно российская деятельность расширяется на Севере с новыми базами, и именно российская безрассудная политика испытывает реакцию и решимость НАТО», – заявил министр обороны Великобритании.

Он также подчеркнул важность поддержки Украины.

«Ведь безопасная Европа нуждается в сильной Украине, и я горжусь тем, что наши две страны (Великобритания и Дания – ред.) являются одними из самых активных сторонников Украины и оказывают ей военную помощь. И вместе мы четко понимаем нашу миссию – поддерживать Украину в сегодняшней борьбе и готовиться к завтрашнему миру», – сказал Хилли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com