Путин: РФ готова направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов 12 22.01.2026, 1:17

Об этом диктатор РФ заявил на совещании с Совбезом.

Россия готова направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств, заявил диктатор России Владимир Путин.

«Мы могли бы направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Bloomberg сообщал, что власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Точный список приглашенных неизвестен. По данным Axios, он состоит из лидеров 58 стран. Среди стран, получивших приглашение войти в состав «Совета мира», были Россия и Украина. В качестве учредителей организации были приглашены премьер-министр Армении Никол Пашинян, диктатор Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

