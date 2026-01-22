Трамп пошутил над очками Макрона
- 22.01.2026, 3:33
Глава Белого дома заявил, что ему очень понравился аксессуар президента Франции.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал внешний вид президента Франции Эмманюэля Макрона во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп отметил, что смотрел выступление французского коллеги.
«Я смотрел его вчерашнее выступление, он был в прикольных очках, мне очень понравилось. Что с ним, к черту, случилось?» — заявил американский лидер.