Трамп пошутил над очками Макрона 8 22.01.2026, 3:33

Глава Белого дома заявил, что ему очень понравился аксессуар президента Франции.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал внешний вид президента Франции Эмманюэля Макрона во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп отметил, что смотрел выступление французского коллеги.

«Я смотрел его вчерашнее выступление, он был в прикольных очках, мне очень понравилось. Что с ним, к черту, случилось?» — заявил американский лидер.

