В США канадец выдавал себя за пилота и бесплатно летал по миру

В США канадец выдавал себя за пилота и бесплатно летал по миру2
- 22.01.2026, 4:03
Чем все закончилось.
Бывший бортпроводник из Канады выдавал себя за пилота, чтобы бесплатно летать по США, сообщает The Independent.
По данным СМИ, речь идет о 33-летнем жителе Торонто Далласе Покорнике, который работал бортпроводником в канадской авиакомпании Air Canada с 2017 по 2019 год.
Мужчину судят за мошенничество с поддельными удостоверениями. С их помощью он четыре года получал бесплатные «персональные» билеты на рейсах трех американских авиакомпаний, базирующихся в Гонолулу, Чикаго и Форт-Уорте, штат Техас.
Представители Hawaiian Airlines, United Airlines, American Airlines, которые, предположительно, понесли убытки по вине мужчины, не стали давать комментарии.
Как сообщается, Покорник вел себя свободно и даже запрашивал доступ к откидному сиденью в кабине пилотов для отдыхающих членов экипажа, но в октябре 2024 года все же был задержан в Панаме по обвинению в мошенничестве с электронными средствами связи.
После экстрадиции подозреваемый заявил о невиновности, но судья оставил его под стражей без права залога.