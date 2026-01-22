БПЛА атаковали морской порт в Краснодарском крае РФ: горят терминалы

БПЛА атаковали морской порт в Краснодарском крае РФ: горят терминалы4
- 22.01.2026, 8:17
Поражены четыре резервуара с нефтепродуктами.
В ночь на 22 января ударные беспилотники атаковали морской порт «Тамань», расположенный в поселке Волна Краснодарского края РФ, пишет «Фокус».
Под удар попали портовые терминалы, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Сейчас на территории терминалов — пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами», — написал Кондратьев.
Впоследствии в Оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что в результате атаки дронов погибли три человека, еще восемь — пострадали.
"Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметили в оперштабе.
В то же время телеграм-канал «Supernova+» обнародовал видео, на котором зафиксирован момент удара БПЛА по морскому порту.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов на порт «Тамань» в поселке Волна.