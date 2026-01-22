30 апреля 2026, четверг, 16:53
4
  22.01.2026, 8:17
  • 10,878
БПЛА атаковали морской порт в Краснодарском крае РФ: горят терминалы

Поражены четыре резервуара с нефтепродуктами.

В ночь на 22 января ударные беспилотники атаковали морской порт «Тамань», расположенный в поселке Волна Краснодарского края РФ, пишет «Фокус».

Под удар попали портовые терминалы, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Сейчас на территории терминалов — пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами», — написал Кондратьев.

Впоследствии в Оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что в результате атаки дронов погибли три человека, еще восемь — пострадали.

"Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметили в оперштабе.

В то же время телеграм-канал «Supernova+» обнародовал видео, на котором зафиксирован момент удара БПЛА по морскому порту.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов на порт «Тамань» в поселке Волна.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко