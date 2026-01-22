Польша направила в Киев 400 генераторов

Польша направила в Киев 400 генераторов
Фото: charter97.org

Столица Украины вследствие российских обстрелов по энергетике начала жить в очень экстремальных условиях.

Киев и общины вокруг столицы Украины получат от Польши 400 генераторов различных типов. Они уже в пути.

Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич в соцсети Х.

«Уважаемые киевляне и жители громад вокруг Киева! К вам из Польши едет 400 генераторов различных типов из правительственных запасов. Польша помогает», - написал он.

Киев вследствие российских обстрелов по энергетике, которые произошли 9, 13 и 20 января - начал жить в очень экстремальных условиях.

Сейчас в столице Украины по сей день действуют экстренные отключения света, есть проблемы с водой и теплом. В частности, после последнего удара, без отопления были тысячи домов при морозе -15°С.

