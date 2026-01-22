В Беларуси ограничили скорость мобильного интернета

  • 22.01.2026, 8:48
Изменения вступят в силу через месяц.

Министерство связи и информатизации Беларуси установило новые требования к оказанию услуг мобильных операторов. Речь идет о тарифных планах с безлимитным интернетом — на них вводится начальный объем трафика, после исчерпания которого снижается скорость передачи данных. Соответствующее постановление опубликовано 22 января на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Зеркало».

Согласно документу, для абонентов на безлимитных тарифах устанавливается так называемый начальный объем интернет-трафика — 30 Гб в месяц. Как следует из постановления, пока этот объем не исчерпан, скорость передачи данных не ограничивается. Однако после использования 30 Гб оператор обязан снизить скорость мобильного интернета до 1 Мбит/с по направлению к абоненту.

При этом пользователям сохраняется возможность вернуть высокую скорость: операторы должны предлагать за плату либо дополнительные пакеты трафика, либо временные периоды пользования интернетом без ограничения скорости.

Операторам также предписано привести в соответствие с новыми требованиями все ранее заключенные договоры и действующие тарифные планы. Это означает, что изменения коснутся не только новых абонентов, но и тех, кто уже пользуется безлимитным интернетом.

Основные положения постановления — об ограничении скорости после 30 Гб — вступят в силу через месяц после официального опубликования документа.

В Министерстве связи пояснили, что мера направлена на снижение перегрузки сетей. Это связано с тем, что «в настоящее время фиксируется значительное потребление ресурсов сетей сотовой связи отдельными абонентами, что отрицательно сказывается на качестве услуг сотовой связи в целом для большинства обычных абонентов, отмечающих низкие скорости передачи данных в сетях сотовой связи».

По замыслу, введение начального лимита должно сбалансировать нагрузку на сети и обеспечить более равные условия доступа к интернету для всех.

