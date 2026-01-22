Названа еще одна страна, где США рассчитывают сменить власть до конца года 12 22.01.2026, 8:56

21,782

Команда Трампа собирается повторить подобный с Мадуро сценарий.

США активно ищут способы сменить власть на Кубе уже к концу года. После смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро команда Дональда Трампа рассчитывает повторить подобный сценарий и в Гаване, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, Вашингтоне считают, что кубинская экономика находится на грани краха и что за почти семь десятилетий правления коммунистического режима он никогда не был настолько уязвим. Особенно тяжелым ударом для Гаваны стала потеря ключевого союзника — Венесуэлы, которая долгие годы снабжала Кубу дешевой нефтью. Американские чиновники утверждают, что без этой поддержки у кубинских властей практически не остается ресурсов для удержания ситуации под контролем.

При этом у администрации Трампа нет детально прописанного плана по демонтажу кубинской политической системы. Там рассчитывают повторить венесуэльский сценарий — захват Мадуро и последующие уступки со стороны его окружения, оставшегося у власти, в Белом доме считают моделью, которую можно попытаться адаптировать и к кубинским реалиям.

Сам Трамп ранее недвусмысленно дал понять, что терпение Вашингтона на исходе. В одном из своих публичных заявлений он призвал кубинское руководство «заключить сделку, пока не стало слишком поздно», добавив, что никакой нефти и денег Куба больше получать не будет.

Параллельно представители его администрации проводят встречи с кубинской эмиграцией и гражданскими активистами в Майами и Вашингтоне. Основная цель этих контактов — найти внутри кубинской элиты человека или группу людей, которые поймут, куда движется ситуация, и будут готовы договориться с США о мирном демонтаже режима.

Как отмечают американские чиновники, операция по задержанию Мадуро стала возможной благодаря помощи человека из его ближайшего окружения. Во время операции в Каракасе были убиты 32 кубинских военных и сотрудника спецслужб, входивших в службу безопасности венесуэльского лидера. В Белом доме рассчитывают, что сам факт столь дерзкой акции станет для кубинского руководства негласным сигналом, что подобный сценарий возможен и в отношении Кубы.

Хотя публично США не угрожают Гаване военным вмешательством, за закрытыми дверями американские чиновники признают, что демонстрация силы должна восприниматься Кубой как предупреждение.

Однако даже среди союзников Трампа есть опасения, что резкое падение кубинского режима может привести к хаосу и гуманитарной катастрофе. Так, в Венесуэле США сознательно сохранили часть старой элиты у власти, чтобы избежать полного экономического и социального коллапса — подобный компромисс может понадобиться и в случае Кубы.

К тому же в Вашингтоне признают, что у США нет четкого понимания, кто именно мог бы заменить нынешнее руководство Кубы. Венесуэльский сценарий здесь сложнее воспроизвести: Куба — жестко централизованное однопартийное государство, где запрещена политическая оппозиция, нет протестов и практически отсутствует независимое гражданское общество.

«Это куда более крепкий орешек. На Кубе просто нет людей, которые были бы готовы играть на стороне США», — признает бывший американский дипломат Рикардо Сунига.

К тому же официальная Гавана пока полностью отвергает саму возможность компромисса с США. Реальная власть по-прежнему сосредоточена в руках 94-летнего Рауля Кастро, а президент Мигель Диас-Канель публично заявил, что Куба не пойдет ни на капитуляцию, ни на договоренности, основанные на давлении или угрозах.

Власти Кубы традиционно жестко подавляют любое инакомыслие. За последние десятилетия в стране было лишь два массовых всплеска протестов — в 1994 и в 2021 годах. По оценкам правозащитников, сейчас в тюрьмах находится более тысячи политических заключенных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com