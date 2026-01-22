30 апреля 2026, четверг, 16:57
Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и Кушнером

Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и Кушнером
Рустем Умеров

Секретарь СНБО также провел встречу с американскими инвесторами, которые будут восстанавливать Украину.

В Давосе украинская делегация провела встречу со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. «Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами – Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом», – уточнил Умеров.

Он отметил, что основными темами переговоров стали экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для Украины.

«Проинформировали партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла», - сообщил Умеров.

Секретарь СНБО добавил, что также состоялась встреча с представителями одной из крупнейших американских инвестиционных компаний, которая вовлечена в планы восстановления Украины после войны.

Он уточнил, что на встрече с коллегами из инвесткомпании BlackRock также приняли участие Давид Арахамия и Александр Камышин.

Секретарь СНБО добавил, что кроме этого провел встречи с премьер-министрами Норвегии Йонасом Гаром Стере и Катара - Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.

