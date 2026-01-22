Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и Кушнером

Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и Кушнером1
- 22.01.2026, 9:17
Секретарь СНБО также провел встречу с американскими инвесторами, которые будут восстанавливать Украину.
В Давосе украинская делегация провела встречу со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. «Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами – Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом», – уточнил Умеров.
Он отметил, что основными темами переговоров стали экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для Украины.
«Проинформировали партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла», - сообщил Умеров.
Секретарь СНБО добавил, что также состоялась встреча с представителями одной из крупнейших американских инвестиционных компаний, которая вовлечена в планы восстановления Украины после войны.
Он уточнил, что на встрече с коллегами из инвесткомпании BlackRock также приняли участие Давид Арахамия и Александр Камышин.
Секретарь СНБО добавил, что кроме этого провел встречи с премьер-министрами Норвегии Йонасом Гаром Стере и Катара - Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.