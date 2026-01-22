Ловушка для россиян в Купянске замкнулась

Ловушка для россиян в Купянске замкнулась1
- 22.01.2026, 10:12
- 6,562
ВСУ готовят финальный этап зачистки города.
В Купянске украинские защитники продолжают зачистку города от российских оккупантов. Большинство врага сейчас сосредоточено в одном квартале многоэтажек.
Как сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в Telegram:
«Большая часть врага сосредоточена в центре города в одном квартале многоэтажек. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы завершить зачистку этого квартала и, желательно, без жертв со стороны украинских воинов».
Он добавил, что все попытки россиян улучшить свое положение и восстановить сухопутное сообщение с городом пока не приносят результата. Давление к востоку от Купянска также не дает оккупантам желаемого эффекта.
«Это означает, что эти люди (россияне в Купянске – ред.) не получают подкрепления», – подчеркнул Трегубов.
По его словам, план россиян в Сумской и Харьковской областях заключается в создании «зоны контроля» вдоль границы. На Лиманском направлении враг стремится взять под контроль Лиман и двигаться к Славянско-Краматорской агломерации.
В то же время в Волчанске оккупанты закрепляются в северной части города, но продвинуться на юг им пока не удается.