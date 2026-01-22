Житель Гродно умер при попытке «прикурить» авто во дворе 13 22.01.2026, 10:23

12,612

иллюстративное фото

Очевидцы тушили огонь снегом.

Днем 19 января в Гродно умер водитель авто, который пытался завести машину с помощью «прикуривания», пишет «Гродзенская праўда». В милиции уточнили, что смерть произошла из-за проблем со здоровьем.

«19 января в 16.50 спасатели получили сообщение, что в жилом дворе по проспекту Янки Купалы, 84 произошло возгорание автомобиля Audi. До прибытия к месту вызова подразделений МЧС возгорание было ликвидировано. Спасатели установили повреждение моторного отсека. В настоящее время причина пожара устанавливается, по предварительным данным, произошло короткое замыкание», — рассказала официальная представительница Гродненского областного управления МЧС Ольга Адиева.

Сообщается, что владелец пытался завести автомобиль с помощью проводов для «прикуривания», но потерял сознание и умер. Очевидцы тушили огонь снегом.

«В процессе тушения огня владелец авто потерял сознание и в последующем скончался. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер. Причиной стали проблемы со здоровьем», — рассказал представитель областного УВД Павел Колмогоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com