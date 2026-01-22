Генсек НАТО озвучил шокирующие потери РФ в Украине 22.01.2026, 10:35

Марк Рютте

Они резко возросли.

Потери России в ходе войны против Украины резко увеличились в конце прошлого года, заявил генсек НАТО Марк Рютте. «В декабре россияне теряли по тысяче человек убитыми — не серьезно ранеными, а именно убитыми — ежедневно. Это более 30 тысяч за декабрь», — сказал Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он напомнил, что СССР за 10 лет войны в Афганистане потерял всего около 20 тыс. Однако высокие потери не останавливают российскую армию, и она продолжает наступать, подчеркнул Рютте, призвав увеличить поддержку Украины.

До этого, выступая на конференции «Глобальная Европа», глава НАТО говорил, что Россия каждый месяц теряет в Украине от 20 тыс. до 25 тыс. убитыми. Исходя из этого, безвозвратные потери российской армии в 2025 году могли составить от 240 тыс. до 300 тыс. человек. Согласно оценкам НАТО, совокупные потери России в ходе «СВО», которая идет почти четыре года и уже превысила по продолжительности Великую отечественную войну, на декабрь 2025-го составляли 1,15 млн человек. Среди получивших ранения инвалидами стали примерно 400 тыс. человек, что сопоставимо с населением Брянска или Твери.

