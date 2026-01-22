Politico: ЕС с недоверием относится к заявлению Трампа об отмене пошлин 22.01.2026, 10:52

1,988

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Пока еще рано делать выводы.

Официальные лица Евросоюза скептически восприняли заявление президента США Дональда Трампа об отмене угрозы ввести пошлины на товары стран, которые поддержали Данию перед угрозами Белого дома.

Об этом сообщает Politico.

Так, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль считает, что пока рано делать выводы о том, что назревающий конфликт между США и ЕС закончился.

«После последних нескольких дней, полных споров, нам следует подождать и посмотреть, какие существенные соглашения будут достигнуты между (генеральным секретарем НАТО - ред.) Марком Рютте и Трампом», - заявил он.

Представитель ЕС, участвовавший в переговорах по Гренландии, заявил Politico, что он бы скептически отнесся к тому, чтобы называть это фантастической новостью.

«Мы не можем жить своей жизнью или управлять своими странами, основываясь на сообщениях в социальных сетях», - подчеркнул политик.

Еще один источник издания в НАТО связал смягчение позиции американского президента с усилиями генсека Марка Рютте, который «наладил тесные личные отношения с президентом США и выполняет свою работу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com