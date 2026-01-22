Беларусь накрывает волна ОРВИ и гриппа

Беларусь накрывает волна ОРВИ и гриппа3
- 22.01.2026, 10:46
Прогноз Минздрава.
Значительный прирост заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом возможен к концу января – началу февраля 2026 года.
Об этом предупредили в Министерстве здравоохранения.
Как отмечается на сайте ведомства, сейчас в Беларуси фиксируется увеличение числа случаев ОРИ и гриппа.
- Ситуация закономерная и связана с возвращением детей и взрослых в коллективы после завершения новогодних и рождественских праздников, – подчеркнули в Минздраве.
Специалисты добавили, что текущие показатели заболеваемости в стране не отклоняются от средних многолетних значений.
При этом наблюдения, которые фиксировались годами, подтверждают, что гриппом заболевают в основном не вакцинированные в текущем сезоне люди.
Какие вирусы циркулируют
В Беларуси, по данным лабораторного мониторинга, отмечается активизация вирусов гриппа A(Н3N2). Есть единичные случаи выявления вируса гриппа В.
Вместе с тем продолжают циркулировать возбудители негриппозных ОРИ. Это вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, вирус SARS-CoV-2, отметили в Минздраве.