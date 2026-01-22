Долгожданная недорогая модель Kia порадовала специалистов 4 22.01.2026, 10:56

Фото: Carscoops

Среди достоинств авто — интересный дизайн, комфортный ход и практичность.

Новая модель Kia K4 2026 года – долгожданный недорогой автомобиль, который предложит покупателям практичность и разнообразие форматов. Специалистов машина порадовала, однако недостатки тоже нашлись.

Про новую Kia K4 рассказывает Carscoops. Там уже успели ближе познакомиться с автомобилем. Среди его достоинств отметили интересный дизайн, комфортный ход и практичность. Именно эти качества в первую очередь оценят покупатели.

Недостатками оказались недостаточная мощность, отсутствие гибридной модификации и ограниченный выбор комплектаций. Новый седан Kia K4 пришел на смену Kia Forte и Cerato. А хэтчбек и универсал заменили Kia Ceed.

Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и «насупленный» вид – смело и необычно. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши.

В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 от $21 990 (седан), $28 890 (хэтчбек) и около 30 000 евро (хэтчбек в Европе) за базовый вариант занял выгодное положение в сегменте.

