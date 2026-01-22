Три авианосца США направились на Ближний Восток и в Европу 22.01.2026, 11:00

5,572

USS George HW Bush

иллюстративное фото Getty Images

В Forbes объяснили, что происходит.

Военно-морские силы США продолжают наращивать присутствие в Европе и на Ближнем Востоке на фоне обострения отношений с Ираном. Сейчас два атомных авианосца класса «Нимиц» находятся в пути, а еще один может прибыть в регион в ближайшее время, пишет Forbes.

Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), который в конце ноября вышел из порта приписки в Сан-Диего и действовал в Южно-Китайском море, на прошлой неделе был перенаправлен на Ближний Восток. Это происходит в рамках более широкого усиления военных сил США после того, как президент Дональд Трамп приказал готовить средства для возможных ударов по Ирану в случае продолжения жестких репрессий против протестующих.

Во вторник в западной части Тихого океана был замечен еще один авианосец класса «Нимиц», который прошел Малаккский пролив. Его ударная группа пересечет Индийский океан и, по оценкам, может прибыть в Аравийское море или Персидский залив уже в начале следующей недели.

Кроме авианосцев, Пентагон также перебросил истребители F-15E Strike Eagle. Самолеты были передислоцированы с базы Королевских ВВС Лейкенхит в Великобритании на американские авиабазы в Иордании.

Второй авианосец взял курс на Европу

Между тем USS George HW Bush (CVN-77) – новейший и последний авианосец класса «Нимиц» – покинул военно-морскую базу Норфолк и сейчас действует в Атлантическом океане, направляясь в Европу. Официально пункт назначения не раскрывается, однако аналитики предполагают, что корабль может быть развернут в Средиземном море, откуда при необходимости способен пройти по Суэцкому каналу в направлении Ближнего Востока.

На официальной странице авианосца в Facebook сообщалось о квалификационных полетах и боевых стрельбах.

«Мы постоянно совершенствуем свои навыки, чтобы быть готовыми к тому, что нас ждет», – говорится в заявлении.

«Мститель» с боевым опытом

USS George HW Bush имеет позывной Avenger («Мститель») – в честь торпедоносца Grumman TBM Avenger, на котором будущий президент Джордж Буш-старший летал во время Второй мировой войны. Это единственный авианосец США, названный в честь президента, который был военно-морским летчиком.

Корабль был официально крещен 7 октября 2006 года и передан ВМС в мае 2009-го. Ранее он уже участвовал в боевых действиях на Ближнем Востоке. В частности, в 2014 году с его борта наносились удары по позициям ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Технические особенности и курьез

CVN-77 имеет длину 333 метра и водоизмещение более 100 тысяч тонн, что делает его одним из крупнейших боевых кораблей в мире. Он отличается модернизированным дизайном носовой части, уменьшенной радиолокационной заметностью полетной палубы и более компактным «островом», смещенным в корму.

Впрочем, авианосец имеет и менее героическую особенность: ранее сообщалось, что система вакуумных туалетов на корабле подвержена засорам, из-за чего однажды вышли из строя все санузлы одновременно.

